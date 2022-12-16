Число видов региональных наград в Ульяновской области сократили в 5,5 раза

С 38 до семи сокращается количество учрежденных Ульяновской областью видов наград. Такие изменения закона «О наградах Ульяновской области» были приняты в пятницу депутатами регионального заксобрания.

Как отмечает в своем сообщении пресс-служба регионального парламента, в системе наград региона сохраняются звание «Почетный гражданин Ульяновской области» в качестве высшей региональной награды, а также знак отличия «За заслуги перед Ульяновской областью» и почетный знак «За веру и

добродетель».

По словам комитета по соцполитике регионального парламента Сергея Шерстнева, закон позволил унифицировать многие награды, многие из них стали универсальными. Так, взамен отраслевых почетных званий Ульяновской области вводится почетный знак Ульяновской области «За трудовые свершения», при этом конкретная отрасль будет гравироваться отдельно при необходимости. Сокращение количества видов наград даст экономию бюджету, расходы которого на три года для изготовления необходимого количества наград снизятся с 47 млн руб. до 7-8 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск