Глава Ростеха протестировал новый «Москвич» в Татарстане

Руководитель Ростеха Сергей Чемезов протестировал новый автомобиль «Москвич» в Набережных Челнах. На машине он приехал с рабочей поездкой для участия в заседании совета директоров КамАЗа

«На парковку машина встает автоматически. Двери открываешь — сразу раз и включается парковочный тормоз. На ходу она держит хорошо. Передний привод. Отличная машина», — отметил господин Чемезов.

Производство новых машин «Москвич» стартовало в Москве в ноябре. Продажи планируется начать в декабре 2022 года. В регионах автомобиль появится позже.

"Ъ-Казань"