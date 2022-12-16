Запуск промпарка в Адыгее создаст 10 тыс. новых рабочих мест

Создание индустриального парка в Тахтамукайском районе Адыгеи к 2030 году обеспечит региону 10 тыс. новых рабочих мест, написал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

«Сейчас там создаем транспортную доступность, заводим газовые и электрические сети. В 2023 году мы начинаем работать с резидентами», — сообщил Кумпилов. Он подчеркнул, что парк станет крупнейшим на Юге.

Проект является одним из двух «якорных» для республики. Второй масштабный проект — это курорт «Лагонаки», в который планируют инвестировать более 20 млрд руб.

Как сообщалось ранее, на создание системы водоснабжения «Лагонаки» выделено 1,9 млрд руб.

Анастасия Назарова