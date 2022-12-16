Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Запуск промпарка в Адыгее создаст 10 тыс. новых рабочих мест

Создание индустриального парка в Тахтамукайском районе Адыгеи к 2030 году обеспечит региону 10 тыс. новых рабочих мест, написал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

«Сейчас там создаем транспортную доступность, заводим газовые и электрические сети. В 2023 году мы начинаем работать с резидентами», — сообщил Кумпилов. Он подчеркнул, что парк станет крупнейшим на Юге.

Проект является одним из двух «якорных» для республики. Второй масштабный проект — это курорт «Лагонаки», в который планируют инвестировать более 20 млрд руб.

Как сообщалось ранее, на создание системы водоснабжения «Лагонаки» выделено 1,9 млрд руб.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...