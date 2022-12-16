«Нижегородская экономика выдержала удар»

— С началом специальной военной операции были большие опасения за нашу экономику, от которой зависит жизнь региона и каждой семьи. Против России ввели беспрецедентное количество ограничений, ни Северная Корея, ни Иран не испытывали такого давления по всем фронтам. Самым оптимистичным сценарием было минус два-три процента, а реально падение экономики прогнозировали в семь процентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ничего этого не случилось, и это главный наш успех. Экономика не только не рушится, а продолжает развиваться. Сельское хозяйство по итогам десяти месяцев выросло на 11%, выросли инвестиции в основной капитал, строительство и металлургия тоже в плюсе. Даже в автопроме, где случилось падение производства, дела идут не так плохо, как ожидалось. ГАЗ продолжает работать.

Конечно, нижегородская экономика переживает серьезную перестройку, связанную с замещением импортной продукции. Но не бывает худа без добра.

Я думаю, что за несколько лет мы всерьез подтянем многие программы импортозамещения, реальная работа в этом направлении идет.

Немалую роль сыграла государственная поддержка. В этом году порядка 130 млрд руб. получили промышленные предприятия в виде льготных кредитов, льгот по налогам и прочих мер поддержки. У нас было 26 системообразующих предприятий, но в течение года мы доказали важность, и сегодня у нас 56 крупных предприятий во всех отраслях являются системообразующими и получают системную поддержку.

Главное, что в экономике у нас все нормально. Поэтому и бюджет 2022 года был значительно перевыполнен, около 20% плюсом к первоначальному плану, были исполнены все его социальные обязательства и госпрограммы. Доходы области это производное нашей экономики. Она выдержала удар, и мы рассчитываем на дополнительные доходы и в 2023 году.

Записал Роман Кряжев