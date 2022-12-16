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Ford показал тизер нового электрического кроссовера

Компания Ford показала тизер нового электрического кроссовера, который войдет в линейку анонсированных ранее электромобилей.

Фото: Martin Sander / Twitter

Фото: Martin Sander / Twitter

Тизер новинки анонсировал на своей странице в Twitter глава подразделения Ford Model e Europe Мартин Сандер. Никакой информации о модели нет, но ожидается, что она будет создана на платформе MEB концерна Volkswagen Group, с которым сотрудничает американский автопроизводитель.

Официальная премьера нового электрического кроссовера Ford, выпуск которого наладят на заводе в немецком Кельне, состоится в 2023 году. Напомним, ранее американский автопроизводитель пообещал к 2024 году вывести, на европейский рынок девять новых электромобилей.

Максим Вершинин

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