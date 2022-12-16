В Ленобласти сожгли автомобиль мундепа от ЛДПР

В Поселке Никольское Ленинградской области неизвестные в ночь с 15 на 16 декабря подожгли автомобиль депутата местного муниципалитета от ЛДПР Артема Федорова. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Машина успела сгореть до приезда МЧС почти полностью. Рядом с автомобилем была обнаружена оплавленная бутылка, где, предположительно, была горючая смесь. Полиция и сам депутат считают, что поджог был связан с деятельностью господина Федорова в качестве мундепа.

Артем Федоров — муниципальный депутат по 5-му многомандатному избирательному округу ленинградской области, выдвинут от партии ЛДПР. Вне муниципальной деятельности занимается частным предпринимательством.

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