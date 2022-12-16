В Темрюкском районе Кубани до 30 декабря продлен «желтый» режим опасности

На территории Темрюкского района Краснодарского края «желтый» режим повышенной террористической угрозы продлен до 30 декабря, информирует пресс-служба администрации региона.

Оперативные и спасательные службы, медучреждения будут работать в режиме повышенной готовности. Продолжатся досмотры автомобилей в общественных местах. В районе будет усилен контроль над объектами социальной инфраструктуры. Также повышенное внимание будет уделяться соблюдению миграционного законодательства.

Ранее режим повышенной опасности был продлен до 16 декабря две недели назад. Мера действует с момента взрыва на Крымском мосту в октябре.

Анастасия Назарова