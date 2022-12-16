Интеллектуальные транспортные системы смогут внедрять муниципалитеты Удмуртии на средства дорожного фонда

В Удмуртии муниципалитеты смогут направлять средства дорожного фонда на внедрение интеллектуальных транспорт систем для автоматизации процессов управления дорожным движением. Поправки в закон приняли депутаты госсовета республики на очередной сессии республиканского парламента. Ранее это мог сделать только региональный заказчик.

Кроме того, муниципалитеты смогут направлять трансферты, поступившие из республиканского дорожного фонда, на проектирование, установку и содержание светофоров и комплексов фото-видеофиксации. Также изменения позволяют использовать средства территориального дорожного фонда на ремонт, реконструкцию и капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся на одном уровне с проезжей частью.

Поправки также предусматривают предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение в лизинг дорожной техники для организаций, осуществляющим содержание дорог регионального и межмуниципального значения Удмуртии.