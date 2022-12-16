«Площадку обустроят на крыше одноэтажного здания»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о нестандартных решениях при строительстве дошкольных учреждений, в том числе о площадке с горками и полянами, мхом и песком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При создании масштабных жилых комплексов девелоперы строят и социальную инфраструктуру. В рамках некоторых проектов даже те здания, функционал которых четко определен, могут получить уникальный образ. К примеру, детский сад. Объектам, где будут находиться и учиться дети, всегда уделяется особое внимание. Они должны быть безопасными, функциональными и комфортными. Но встречаются и проекты с неординарными решениями.

К примеру, оригинальный детсад, который смогут посещать 95 ребят, построят на Симоновской набережной. Он сконструирован по принципам нейродинамики, которые все чаще используют при создании концепций детских игровых пространств, отмечают эксперты компании Forma. Площадку, полностью безопасную для детей, обустроят на крыше одноэтажного здания. Здесь воссоздадут образ северного ландшафта, которому свойственны горки и поляны, деревянные и каменистые поверхности — с травами, мхом, сосновой корой, щепой и песком. Плейхаб также вместит целый набор игрового оборудования.

Еще одно интересное решение появится в Одинцово. Дошкольное образовательное учреждение для 215 детей возведут на участке со сложной геометрией и активным рельефом: перепад уровней в этой локации достигает 14 м. По проекту детский сад разделен на два разноэтажных объема (два и три этажа). В верхней двухэтажной части разместят хозяйственные блоки. В трехэтажной части будут расположены групповые для детей разных возрастов — от 2 до 7 лет. Благодаря продуманным решениям и современным технологиям технические неудобства земельных участков, отмечают эксперты компании AFI Development, можно превратить в достоинство всего проекта, и важно, что это можно сделать не в ущерб рациональной планировке и безопасности.