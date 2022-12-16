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В магазинах Югры открылись новые фермерские островки

Два новых «Фермерских островка» были открыты в торговых сетях «Перекресток» (Нижневартовск) и «Пятерочка» (Сургут) в формате «магазин в магазине». Торговая точка в Сургуте стала первым в России магазином такого формата в сети «Перекресток».

«Открытие фермерских островков на территории крупных торговых сетей является огромным преимуществом для местных товаропроизводителей ввиду получения локации с высоким трафиком на льготных условиях, возможности изучения производителями потребительского спроса на свою продукцию и оценки дальнейших перспектив развития, повышения уровня доверия и узнаваемости продукции. В Югре в 2023 году планируется открыть до 10 фермерских островков», — рассказал директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель.

В фермерских островках можно приобрести качественную и свежую продукцию югорских товаропроизводителей: молочную продукцию, продукцию из мяса и рыбы, салатную зелень, чайные наборы, сухие специи, дикоросы.

Напомним, АО «Корпорация МСП» совместно с АО «Тандер» и Х5 Group при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализует пилотный проект «Фермерский островок» в формате магазин в магазине. Проект реализуется в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Департаментом экономического развития Югры, Департаментом промышленности Югры, ООО «Агроторг», АО «Корпорация МСП».

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