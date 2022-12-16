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На освещение дороги Дема-Затон выделят до 12 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии назначило на 20 декабря подведение итогов аукциона по отбору подрядчика организации электроосвещения на автомобильной дороге Дема-Затон в Уфимском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 12 млн руб. Работы профинансирует республиканский бюджет.

Согласно техзаданию, победитель аукциона должен выполнить работы до сентября 2024 года. Всего в обязанности подрядчика входит установка 65 металлических опор со светильниками.

Венера Хисамова

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