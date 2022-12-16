На содержание территории вокруг «Конгресс-холл Торатау» потратят до 2,5 млн рублей

ГБУ «Конгресс-холл Торатау» ищет подрядчика для обслуживания территорий, прилегающих к зданию, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,5 млн. Итоги аукциона подведут 21 декабря.

Согласно техзаданию, победитель аукциона обязан, в частности, до 31 марта 2023 года очищать от снега тротуары, лестницы, бордюры, пешеходные дорожки, парковку, обрабатывать территорию противогололедными материалами, сбивать сосульки, убирать мусор, очищать, протирать и красить урны, люки, фонарные столбы.

Венера Хисамова

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