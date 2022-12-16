В Парголово обнаружили тело местного бизнесмена с простреленной головой

В поселке Парголово в Санкт-Петербурге в частном доме обнаружили тело местного жителя с огнестрельным ранением головы. По предварительной версии, 38-летний владелец компьютерной фирмы покончил с собой, сообщает «Фонтанка».

Сигнал о том, что в доме на Малиновой улице обнаружен мертвый мужчина, полиция получила от супруги погибшего. Рядом с телом правоохранители обнаружили травматический пистолет, приобретенный скончавшимся летом этого года.

В качестве предварительной версии гибели мужчины рассматривается суицид. Известно, что погибший злоупотреблял алкоголем. Доследственную проверку по факту смерти проводит региональный Следственный комитет.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге задержали блогера Вячеслава Малмыгина по подозрению в убийстве девушки.

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