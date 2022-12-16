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Агрохолдинг «СТЕПЬ» разрабатывает первую российскую систему умной обработки растений

Агрохолдинг «СТЕПЬ» выступит индустриальным партнером в разработке российской интеллектуальной системы для отечественных самоходных опрыскивателей. Ранее такое оборудование было представлено только иностранными производителями. Разработка поможет заместить иностранные бренды и расширить возможности использования техники отечественного производства.

Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ

Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ

Новая российская разработка – это комплекс программного обеспечения и системы «умных» датчиков. Благодаря машинному зрению система анализирует поверхность поля, различает сорняки и обеспечивает дифференцированное внесение средств защиты растений. Интеллектуальная система будет дозировать внесение раствора в зависимости от засоренности поля, а также автоматически регулировать штанги опрыскивателя относительно рельефа поля, что позволит обрабатывать растения с оптимальной высоты, увеличивая эффект и исключая перерасход.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» разработал техническое задание, исходя из которого производители опрыскивателей начнут проектирование новой системы. В рамках агропромышленного комплекса страны подобное оборудование российского производства будет представлено впервые. Полевые испытания пройдут в хозяйствах Агрохолдинга «СТЕПЬ» в 2023 году. В случае успешного завершения испытаний, промышленное производство начнется в 2024 году.

Ранее Агрохолдинг «СТЕПЬ» совместно с партнером разработал новый образец почвенного инъектора – оборудования для внесения жидких удобрений на полях. Сегодня модернизированный инъектор уже поступил в промышленное производство и также стал эффективной альтернативой иностранным аналогам.

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»: 

«Мы считаем, что одна из важнейших задач Агрохолдинга – это содействие в сфере цифровой трансформации сельского хозяйства. Создание новых образцов отечественного оборудования, программного обеспечения и другой инфраструктуры – это важный этап большого пути, конечная цель которого – эффективное импортозамещение и технологический суверенитет российского АПК. Это возможно благодаря синергии лучших практик».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции и сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"

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