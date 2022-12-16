Свежая видеотройка

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Сериалы по пятницам

«Титаник» в новом прочтении, сериал о сериале и черная австралийская комедия — «Коммерсантъ Стиль» о том, что стоит посмотреть на стриминге.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«1899»

Возможно, вы помните роскошный сериал «Тьма», который критики называли вторым «Твин Пиксом»,— мрачную научно-фантастическую драму о путешествиях во времени, зловещих семейных связях и жизни в провинциальном немецком городке. Через два года после выхода последнего эпизода авторы «Тьмы» Баран Бо Одар и Янтье Фризе вернулись, чтобы представить зрителям новую мистическую головоломку.

В 1899 году, за 13 лет до «Титаника» (аллюзии очевидны), пассажирский пароход «Цербер» отправляется в путешествие через Атлантику. На его борту — настоящий Вавилон из будущих иммигрантов: в сериале говорят на португальском, кантонском диалекте китайского, польском и других языках. Каждый из героев попал на корабль, получив странное письмо-приглашение, и скоро выяснится, что их судьбы загадочным образом связаны. А «Цербер» вынужден внезапно изменить курс, чтобы попробовать спасти пассажиров пропавшего судна «Прометей». Из этого, как водится, ничего хорошего не выйдет.

В «1899» есть все, что мы так любим: путешествия во времени и скачки в пространстве, тайные порталы, жутковатые дети и повторяющиеся знаки. Правда, динамики в диалогах меньше, чем в «Тьме», и персонажи не вызывают такой глубокой эмпатии. Но режиссерская работа заслуживает аплодисментов.

«Перезагрузка»

Что будет, если отличные актеры, хороший режиссер и гениальный сценарист соберутся, чтобы снять сериал о том, как снимать сериал? В случае «Перезагрузки» — саркастичный, содержательный и злободневный мета-ситком.

Юное дарование Ханна приходит к совету директоров Hulu (это шутка в шутке, так как «Перезагрузка» — детище Hulu) с внезапным предложением перезапустить старенький семейный сериал «Step Right Up». И не просто перезапустить, а пригласить прежних актеров, модернизировать сюжетную линию и убрать цензуру. Вообще. Руководство Hulu приходит от идеи в восторг, а дальше все почему-то идет не по плану: у прежнего шоураннера есть, как говорится, вопросики, старые актеры не виделись более 15 лет, и отношения у них непростые…

По общему вайбу «Перезагрузка» очень напоминает любимые всеми «Эпизоды», но сериал получился еще более актуальным и остроумным. Стив Левитан — замечательный сценарист и соавтор Modern Family — написал не просто «мета-мета» ситком, а историю о том, как изменилась киноиндустрия и что происходит, когда голливудские актеры старой школы встречаются с «квир-феминистскими режиссерами» (именно так называет себя Ханна). А еще «Перезагрузка» — это наглядная иллюстрация того, как по-разному можно воспользоваться подаренным судьбой вторым шансом.

«Потрепанные»

Насколько хорошо мы знаем своих супругов? В случае Симоны Купер, благовоспитанной замужней дамы и матери двоих детей, оказалось, что не очень. Когда она получила внезапный звонок из больницы с известием о смерти своего мужа, добропорядочного семьянина, то совершенно не ожидала, что причина — эротическое удушье. Более того, в крови мистера Купера нашли буквально всю таблицу Менделеева, а умер он на руках проститутки. По ходу дела вскрываются и другие неожиданные подробности.

Симоне с детьми приходится уехать из Англии в родную австралийскую дыру — промышленный город Ньюкасл (таковой есть и на зеленом континенте). Там они начнут новую жизнь, в которой будут чокнутая бабушка, школьная любовь Симоны и много суровых парней.

Автор шоу — Сара Кендалл, в прошлом удостоенная множества наград австралийская комедийная актриса. Она поставила задачу показать «другую Австралию» и родной ей Ньюкасл: никаких пляжей и мускулистых серферов, безработица, грязь, героиновые наркоманы и сталелитейные заводы. При этом безнадежностью от «Потрепанных» не веет. Это остроумный и временами грустный сериал о крушении надежд, сложных человеческих отношениях и могучей силе оптимизма.

Наталья Иншакова

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