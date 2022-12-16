Рынок фуд-холлов в Петербурге за год вырос почти в три раза

Сегмент фуд-холлов в Санкт-Петербурге с января по ноябрь 2022 года пополнился на 28,7 тыс. кв. м., в ближайшее время запланировано к открытию еще семь проектов на более 12 тыс. кв. м. Самой популярной концепцией среди резидентов являются азиатские корнеры: 26% действующих точек относятся к этому направлению, следует из данных Nikoliers.

На начало декабря 2022 года в Петербурге работают 10 проектов общей площадью 44,6 тыс. кв.м. Они вмещают в себе порядка 230 резидентов, однако рассчитаны более чем на 320 концепций. Из семи планируемых к открытию фуд-холлов шесть расположатся в составе торговых центрах.

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