В Удмуртии АО «Корпорация развития УР» переименовали во избежание путаницы

АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» переименовали в УК «Промпарк», чтобы не возникало путаницы с АНО «Корпорация развития УР». Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Первый вице-премьер Удмуртии подчеркнул, что меры поддержки за счет нацпроектов и региональных средств проводит АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики». АО «Корпорация развития УР», в свою очередь, «заточено на строительство промпарка, территорию М7, на работу с имуществом». «Сменили название, чтобы, во-первых, не было путаницы между организациями»,— рассказал господин Сунцов.

«По факту деятельности как промпарка они разработали мастер-план, полностью составили проектно-сметную документацию на автомобильную дорогу, получили все техусловия на сети газо- и электроснабжения. Это их функционал. Причем мы их деятельность не финансируем вообще, при этом они каким-то образом еще остаются безубыточными. На протяжении 2019-2022 годом они приносят не сильно большую, но все равно прибыль»,— рассказал первый вице-премьер региона.

Константин Сунцов также отметил, что в промышленный парк планируется «приземлять еще ряд проектов». «Мы, исходя из этого и подаемся в первом полугодии следующего года в заявку по особой экономической зоне. Одно из важных составляющих заявок — это резиденты. На их основании мы туда и заявлялись»,— рассказал первый заместитель председателя правительства региона.

Напомним, индустриальный парк «Ижевск» планировали начать строить в 2022 году в окрестностях столицы Удмуртии рядом с трассой М7. Проект промпарка реализует Корпорация развития республики. Резиденты смогут получить помещения в промышленную ипотеку по ставке 7,5% сроком на 10 лет.