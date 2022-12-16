Путин проведет очное заседание Госсовета 22 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 22 декабря Владимир Путин очно проведет заседание Госсовета. Заседание будет посвящено вопросам молодежной политики.

«Это будет в четверг, 22 декабря, будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфакс»).

В декабре в Госсовет добавили губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Томской, Тамбовской, Рязанской и Кировской областей. Кроме того, в совет входят премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно и другие.

Полина Собакина