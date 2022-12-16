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Подпольное казино закрыли в центре Нижнего Новгорода

Сотрудники Следственного комитета и полиции пресекли деятельность подпольного казино на улице Пискунова в Нижнем Новгороде, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

В подвале дома в центре города обнаружили и изъяли три стола для игры в покер, игральные карты и фишки. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Фигурантов дела допрашивают следователи, решается вопрос об их задержании.

Ранее в Нижнем Новгороде осудили организаторов другого подпольного казино на центральной улице Большой Покровской. Обвиняемым назначили от 1,8 года до 3,5 года лишения свободы условно.

Владимир Зубарев

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