В Челябинской области потеплеет до +4 градусов

В выходные и в начале следующей недели в Челябинской области потеплеет до плюсовых температур. В понедельник, 1 декабря, ожидается до +4 градусов Цельсия, сообщает Гидрометцентр региона.

Переход к положительным температурам будет довольно резким. В ночь с пятницы на субботу ожидается до -15,-20, а при прояснении до -21,-26 градусов. Завтра днем температура воздуха в среднем по области составит -1,-6 градусов, в низинах до -10. Днем 18 декабря ожидается от -3 до +2 градусов. В понедельник дневная температура в среднем по области составит от -1 до +4 градусов. По данным синоптиков, завтра в горах Челябинской области возможен небольшой снег, а 18 и 19 декабря снег и мокрый снег ожидаются на всей территории региона.

О снегопаде в выходные предупреждает комитет дорожного хозяйства Челябинска в своем telegram-канале и просит водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом.