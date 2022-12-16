Уфимка отравилась в квартире неизвестным веществом

Сегодня утром в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступила информация об отравлении неизвестным веществом 46-летней женщины, проживающей на Таллинской улице, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

На место происшествия выезжала аварийная бригада газовой службы, представители районного управления гражданской защиты, управляющей компании. Специалисты устанавливают причину инцидента.

По неподтвержденной информации, это могло быть отравление угарным газом.

В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии сообщили, что пострадавшую госпитализировали в ГКБ 21. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Влада Шипилова

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