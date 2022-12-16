Нижегородца осудили условно за контрабанду военной техники

Приокский районный суд признал Владимира Быстрова виновным в контрабанде военной техники по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Владимир Быстров – директор и владелец компании «Волгатрейд», по данным «СПАРК-Интерфакс». Компания специализируется на производстве автодомов. Установлено, что в январе 2018 года подсудимый незаконно переправил через границу военную технику, хотя ни у него, ни у него компании не было на это разрешения.

Вину нижегородец признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Елена Ковалева