В Башкирии выявили признаки сговора при определении подрядчика создания системы управления дорожным движением

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» (ИТС) сообщили в пресс-службе УФАС по Башкирии.

ФАС подозревает компанию в сговоре с ООО «Параван-2000» и ООО «Дорожный контроль» при проведении торгов на поставку и аренду электрооборудования для обеспечения безопасности и управления движением на дорогах и разработку интеллектуальных транспортных систем.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле текущего года Транспортная дирекция Башкирии заключила с ИТС контракт на создание Центра управления дорожным движением за 1,13 млрд руб.

Майя Иванова

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