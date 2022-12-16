Экс-главе казанской ИК №19 сократили срок в колонии до 7,5 лет

Верховный суд Татарстана сократил экс-начальнику казанской ИК №19 Алмазу Тазееву срок отбывания наказания. Об этом сообщает «Рeальное время». Теперь ему предстоит отбыть в колонии 7,5 лет.

Наказание сократили из-за прекращения преследования осужденного по трем эпизодам превышения полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Дело в том, что к началу рассмотрения дела апелляционной инстанцией по ним истек срок давности.

Напомним, Алмаза Тазеева признали виновным еще в 2018 году. Следствие полагает, что он поставил на поток поборы с заключенных, которые были вынуждены оплачивать все его прихоти — вплоть до покупки павлина. Вину он не признал.

"Ъ-Казань"