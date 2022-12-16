В Курской области собрали более 6 млн тонн зерновых

В 2022 году в Курской области получили более 6 млн т зерновых — один из лучших показателей за историю региона. Об этом сообщили в облправительстве. Там также заявили о «хороших показателях» по итогам уборки сахарной свеклы и масличных.

Напомним, осенью Курская область, как и другие регионы Черноземья, столкнулась с затяжными дождями. Они повлияли на полевые работы, но в большей степени на уборку поздних культур и на сев озимых.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «На этом мы и остановимся».

Олег Мухин

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