В Краснодаре мужчина обвиняется в предложении взятки сотруднику ФСБ

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Краснодара, который обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщает ведомство. Мужчина предложил своей знакомой ускорить оформление ее пребывания в России за счет передачи взятки сотруднику ФСБ.

По данным следствия, в ноябре текущего года к обвиняемому обратилась женщина с просьбой содействия в получении сертификата о владении русским языком, знаний истории России и основ законодательства. Сертификат необходим иностранным гражданам для оформления разрешения на временное проживание, патента на работу или вида на жительство. Мужчина пообещал обратился к сотруднику краевого управления ФСБ России с предложением решить вопрос за взятку. Женщина передала знакомому 140 тыс. руб., а тот, в свою очередь, предложил сотруднику УФСБ России по Краснодарскому краю взятку в сумме 100 тыс. руб. и попросил организовать выдачу сертификата без проверки знаний.

Сотрудник ФСБ сообщил о ситуации в Следственный комитет РФ, 30 ноября 2022 года после передачи должностному лицу взятки в сумме 100 тыс. руб. обвиняемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Обвиняемый полностью признал вину, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Перова, Краснодар