В Крыму организовали проверки после сообщений о «минировании» судов и школ

Правоохранительные органы Крыма проводят проверки после поступивших сообщений о якобы минировании учебных заведений и судов в нескольких городах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.

По его словам, информация о минировании является ложной. Анонимные сообщения поступают с территории Украины. Их организатор — украинский центр информационно-психологических операций.

Сообщения о минировании различных зданий и учреждений Крыма поступают регулярно с конца 2019 года. После проверок угрозы не подтверждались ни разу. На конец октября из-за анонимных сообщений суды Крыма эвакуировали почти 50 раз после начала военной спецоперации.

Татьяна Ручкина

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