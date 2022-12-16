На Украине погиб 31-летний мобилизованный из Первоуральска

В ходе специальной военной операции на Украине 5 декабря погиб 31-летний мобилизованный из Первоуральска (Свердловская область) Андрей Печенкин. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на мэрию уральского города. На спецоперацию его призвали в конце сентября. Погибший служил разведчиком-пулеметчиком.

Андрей Печенкин окончил школу №5 Первоуральска, после чего поступил в железнодорожный колледж. Недоучившись, он ушел на срочную службу в армию, по окончании которой устроился работать на завод.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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