Карта Teddy Food от Ак Барс Банка вошла в топ лучших решений премии «Управление изменениями. Визионеры»

По итогам премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили компании и проекты, сохранившие наивысшую устойчивость в ответ на вызовы 2022 года. Дебетовая карта Teddy Food от Ак Барс Банка заняла третье место в номинации «Уникальная синергия».

Ежегодно организаторы премии награждают лучших в управлении изменениями предпринимателей и НКО. В этом году было подано 170 заявок на участие.

Напомним, дебетовая карта с благотворительным кешбэком в пользу бездомных кошек и собак от Ак Барс Банка запущена совместно с сервисом Teddy Food. Это первый подобный финансовый продукт в стране. Благодаря прозрачной системе начислений владелец карты может контролировать кешбэк и лично перечислять его питомцу, который ему понравился на сайте teddyfood.com.

В настоящее время Teddy Food помогает 55 приютам из 33 городов России. В каждом из них с помощью сервиса установлены камеры для наблюдения за питомцами — пользователи видят, как используются их пожертвования и что происходит с животными.

Цель проекта — защита бездомных животных, проблема может быть решена с помощью вовлечения волонтеров, любителей кошек и собак. По результатам опросов, в России много любителей кошек и собак: более 70% имеют домашнее животное.

Ак Барс Банк планирует сделать все возможное, чтобы клиенты ощутили свою причастность к доброму делу, почувствовали ответственность за животных и стали помогать им на сознательной и регулярной основе.

ПАО "АК БАРС" БАНК