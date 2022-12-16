Тува и СГК готовят концессионное соглашение по теплосетям

Правительство Республики Тыва планирует заключить концессионное соглашение с «Сибирской генерирующей компанией» (СГК). Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг, выступая с ежегодным посланием верховному хуралу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«С руководством «Сибирской генерирующей компании» достигнута предварительная договоренность о подписании концессионного соглашения. Это позволит за счет средств инвестиционной программы компании объемом 1,5 млрд рублей вести модернизацию Кызылской ТЭЦ, тепловых сетей, подключать к централизованному снабжению все больше объектов, в том числе индивидуальные дома, снижать загрязнение воздушного бассейна Кызыла»,– сказал господин Ховалыг.

В СГК «Ъ-Сибирь» подтвердили наличие договоренности, но не стали комментировать слова главы Тувы. По данным пресс-службы тувинского правительства, речь идет о возможной концессии на объекты теплового хозяйства Кызыла и поселка городского типа Каа-Хем.

Кызылская ТЭЦ является активом СГК, основным источником теплоснабжения Кызыла и поселка Каа-Хем. Станция обеспечивает отоплением и горячей водой более 400 многоквартирных домов, частные дома социальные объекты. Установленная электрическая мощность – 17 МВт, установленная тепловая мощность – 341,2 Гкал/час.

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Валерий Лавский