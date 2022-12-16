Уфимец изготовил в дачном доме около 3 кг мефедрона

22-летний уфимец обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконном сбыте или пересылке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщают в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

В октябре текущего года молодой человек купил дачный дом в одном из СНТ Уфимского района, завез и установил оборудование для изготовления запрещенных веществ: химический реактор, вакуумный фильтр и химические реактивы. Сотрудники УФСБ обнаружили в доме более 2,8 кг мефедрона.

Майя Иванова

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