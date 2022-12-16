YouTube стал самым популярным приложением детей из Свердловской области

«Лаборатория Касперского» проанализировала наиболее популярные приложения на мобильных устройствах детей в Свердловской области. По данным анонимизированной статистики Kaspersky Safe Kids о количестве часов, проведенных детьми в приложениях на устройствах под управлением Android в январе-ноябре 2022 года, лидером с результатом в 28% стал YouTube, второе и третье место поделили TikTok (18%) и WhatsApp (17%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Среди сайтов, которые чаще посещали свердловские дети в этом году, 16% пришлось на ресурсы с компьютерными играми. Наибольшая доля веб-ресурсов относилась к категории «Программное обеспечение, аудио, видео» — 49%, на различные площадки для онлайн-общения такие как социальные сети и чаты, пришлось 17%. Доля интернет-магазинов составила 11%, а новостных сайтов — 3%.

В целом, в топ-пять мобильных приложений у детей из России в 2022 году вошли YouTube (32,3%), TikTok (19%), WhatsApp (17,8%), Roblox (7,8%), Chrome (7,1%). «Kaspersky Safe Kids анализирует страницу, на которую пытается зайти ребенок. Никакие личные данные пользователя при этом не передаются»,— отметили в компании.

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Диана Сунагатуллина