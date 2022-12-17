«Брусника» выиграла суд у концерна YIT по совместному предприятию

Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск уральская девелоперской компании «Брусника» к АО «Ливин Сервисиз Раша ОЮ» (Living Services Russia Oy, компания финского концерна YIT). Уральский застройщик через суд пытался разделить управляющую компанию «ЮИТ Брусника Сервис» с финским концерном. Решение в пользу застройщика суд принял 15 декабря.

Как сообщалось ранее, переговоры о разделении актива начались в январе, однако ситуацию осложнило то, что в марте YIT официально заявил, что уходит из России, а в апреле стало известно, что российское подразделение финской компании выкупает федеральный игрок «Эталон», связанный с АФК «Система».

Как рассказали в «Бруснике», совместное предприятие (СП) было создано в 2019 году. По решению суда, уральскому застройщику отошли компании, принадлежавшие ей до создания СП. «Жителям не нужно совершать никаких дополнительных действий. Все входившие в СП управляющие компании сохранят действующие договоры управления, лицензии и продолжат функционирование. "Брусника. Управление домами" продолжит фокусироваться на повышении качества услуг», — прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Подробнее о суде — в материале «Ъ-Урал» «Не финского поля ягоды».

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