Житель Адыгеи осужден за вербовку граждан в международную террористическую организацию

Вступил в силу приговор Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) в отношении жителя Республики Адыгея Фархода Жураева, который признан виновным в вовлечении граждан в международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенную в Российской Федерации, сообщает управление ФСБ России по Адыгее. Подсудимый приговорен к двенадцати годам лишения свободы.

Судом установлено, что в период с августа по октябрь 2020 года Фарход Жураев принял участие в деятельности запрещенной международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», через интернет поддерживал связь с членом организации, жившим в Волгограде. Осужденный предпринимал меры к пополнению террористической организации новыми участниками, он неоднократно проводил беседы с жителями Адыгеи, в ходе которых обосновывал и оправдывал деятельность террористов. На своей странице в одной из социальных сетей Фарход Жураев разместил видео- и аудиозаписи, в которых оправдывал насильственные действия по религиозному признаку, а также призывал к экстремистской и террористической деятельности.

Анна Перова, Краснодар