Оренбуржье и Ульяновская область вошли в число лучших по помощи ЛНР

Оренбуржье и Ульяновская область вошли в число лучших по помощи Луганской народной республике. Об этом стало известно на заседании комиссии Правительства России по региональному развитию.

По данным заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина, за последнюю неделю строители завершили восстановление 200 различных объектов. Вице-премьер поблагодарил ряд субъектов РФ за хорошую работу.

Отмечается, что Оренбургская и Ульяновская области более чем на 90% выполнили план текущего года по восстановлению первоочередных объектов. Среди регионов Приволжского федерального округа также отличился Башкортостан.

Андрей Сазонов