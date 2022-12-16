«Вкусно — и точка» запустила доставку в Казани

Компания «Вкусно — и точка», пришедшая на смену McDonald’s, сообщила о запуске доставки с помощью Яндекс Еды и Delivery Club в Казани. Как уточнила пресс-служба, сейчас к сервису подключены 18 заведений сети в городе.

Время доставки составляет около 30 минут.

В сервисе доступно более 150 продуктов основного меню «Вкусно — и точка», включая бургеры, роллы, стартеры, картофель фри, мороженое, прохладительные и горячие напитки. В компании говорят, что дальнейшем перечь позиций будет расширяться.

Таким образом, Казань стала 56-м городом РФ, где доступна доставка из «Вкусно — и точка». До конца года услуга начнет действовать в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы — по всей стране, где работает Яндекс Еда и есть заведения «Вкусно — и точка», говорят в компании.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"