Компания из Москвы намерена приобрести 50% акций АО «Цимлянские вина»

Компания АО «Апекс Менеджмент» направила в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о проверке сделки по покупке 50% акций АО «Цимлянские вина», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», с ноября текущего года 100% «Цимлянских вин» принадлежит АО «Сокол Девелопмент». Обеими компаниями управляет Аскер Хапаев — владелец фирмы «Паритет», которого связывают также с сыном бывшего руководителя завода «Роствертол» Юрием Слюсарем.

Напомним, в 2018 году была начата процедура банкротства в отношении «Цимлянских вин». В ходе банкротства актив перешел под контроль компании «Паритет», выкупившей долги предприятия перед Сбером и ВТБ. В итоге, было утверждено мировое соглашение с кредиторами, предприятие продолжило работу в штатном режиме.

Анастасия Назарова