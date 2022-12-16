В Челябинской области число несчастных случаев на железной дороге снизилось в два раза

С начала года в Челябинской области произошло 14 несчастных случаев на железной дороге, из них 12 смертельных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество происшествий снизилось в 2,2 раза, а смертей – в 1,6 раза. Год назад на ту же дату произошло 32 несчастных случая, погибли 20 человек, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Основные причины несчастных случаев – это нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом, говорят в ЮУЖД. Во всех регионах присутствия Южно-Уральской железной дороги с начала 2022 года под поезда попали 48 человек, что на 13 случаев меньше, чем годом ранее. Погибли 42 человек (43 годом ранее).