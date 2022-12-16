Более 2,4 млрд рублей льготных займов получили нижегородские предприниматели с начала года

Нижегородские малые и средние предприятия (МСП) получили 151 льготный заем под 2-6,5% годовых по программе стимулирования кредитования (ПСК), сообщили в пресс-службе правительства региона. Общая сумма превысила 2,4 млрд руб.

Программу организовало правительство региона совместно с Корпорацией МСП. Предприниматели могут получить от 50 млн до 1 млрд руб. Максимальный срок кредитования – 10 лет, льготная процентная ставка действует до пяти лет.

Кредиты предоставляются на закупку оборудования, ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Нижегородская область является одним из пяти субъектов России, где реализуется совместная ПСК.

Елена Ковалева