Саратовского предпринимателя будут судить за дачу взятки сотруднику медучреждения

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении одного из предпринимателей города, который обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в марте этого года директор ООО передал взятку на общую сумму 213 тыс. руб. сотруднику медицинского учреждения за организацию ускоренной оплаты по договорам, заключенными между их юридическими лицами.

В отношении экс-сотрудника медиучреждения уже вынесен приговор. Уголовное дело в отношении взяткодателя направлено в суд.

Марина Ковалева