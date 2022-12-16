Экс-полицейского из Мостовского района осудили на 9 лет за продажу наркотиков и боеприпасов

Лабинский городской суд назначил бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД по Мостовскому району Олегу Калмыкову 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он обвиняется в сбыте наркотиков и боеприпасов, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В октябре 2016 года Олег Калмыков вместе с коллегой (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском) решили повысить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они купили марихуану и боеприпасы к охотничьему гражданскому нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Наркотик и патроны они продавали через посредника людям, чтобы потом их задержать.

В отношении бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ. В судебном заседании Олег Калмыков вину не признал, но она подтверждается совокупностью доказательств. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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