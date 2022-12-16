Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту оставления ребенка в опасности в Балаково

Председателю СК России будет доложено об установлении обстоятельств оставления в опасности ребенка в Саратовской области. Об этом сообщает региональное следственное управление.

Ранее "Ъ-Средняя Волга" писал о проведении доследственной проверки по факту обнаружения одного четырехлетнего мальчика без верхней одежды ночью на улице в Балаково. Ребенка доставили в отделение полиции, а затем в сопровождении представителя комиссии по делам несовершеннолетних в- в больницу. На 22-летнюю мать ребенка, которая обратилась в полицию с заявлением о пропаже в четыре часа утра составили административный протокол.

Установлено, что ребенок вышел из квартиры, когда взрослые на непродолжительное время ее покинули.

Председатель СК России поручил руководству следственного управления доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных к данному моменту обстоятельствах произошедшего с ребенком.

Марина Ковалева