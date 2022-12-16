В Самарской области выявили 222 зараженных COVID-19 за последние сутки

За сутки в Самарской области было выявлено 222 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе госпитализировали 55 и выздоровел 151 человек после COVID-19. За прошедшие 24 часа в Самарской области умер один человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего за время пандемии в Самарской области было выявлено более 487,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших после COVID-19 за этот период в регионе превысило 477,6 тыс. человек. Всего в Самарской области умерло 8175 жителей с подтвержденным коронавирусом.

Ани Айвазян