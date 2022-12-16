В Тихорецком районе полицейские нашли более 10 тонн суррогатного алкоголя на 11 млн рублей

В Тихорецком районе сотрудники полиции нашли в гараже более 10 тонн спиртосодержащей жидкости на общую сумму более 11 млн руб. Они изъяли суррогатную продукцию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Суррогат хранился в канистрах и пластиковых бутылках различного объема. Также оперативники изъяли стеклянную тару с алкогольной продукцией в ассортименте под марками известных брендов, фурнитуру и коробки.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. На месте были проведены обыски. Сейчас оперативники устанавливают причастных к нелегальному обороту алкогольной продукции лиц для их задержания. Изъятая продукция помещена на хранение.

Татьяна Ручкина

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