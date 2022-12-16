Заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова скончалась в 40 лет

Заслуженная артистка Татарстана и популярная татарская певица Эльмира Сулейманова скончалась сегодня, 16 декабря. Ей было 40 лет. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Причины трагедии не уточняются. По словам главного редактора татарского музыкального канала TMTV Лилии Кадыровой, в последнее время у артистки были проблемы со здоровьем, она сильно похудела. Сама певица говорила, что недавно перенесла операцию.

Прощание с певицей пройдет 17 декабря возле морга БСМП в Набережных Челнах. Точное время пока неизвестно.

"Ъ-Казань"