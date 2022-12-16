FT: богатые норвежцы бегут в Швейцарию от налогов

Более 30 состоятельных норвежцев переехали в Швейцарию, опасаясь повышения налогов на большие состояния. Об этом пишет Financial Times, которая проанализировала данные из норвежского реестра населения. В частности, место регистрации в 2022 году сменил один из богатейших норвежцев и основатель холдинга Aker ASA Кьелль Инге Рокке. Помимо Швейцарии богатые норвежцы уезжают на Кипр, в Италию и Канаду. По подсчетам газеты Dagens Naeringsliv, за текущий год количество такого рода отъездов из страны оказалось больше, чем за предшествующие 13 лет.

Норвегия — одна из немногих стран Европы, где сохраняется налог на крупные состояния. Он взимается со всех состояний свыше $173 тыс. После победы на выборах в 2021 году социал-демократической Рабочей партии Норвегии ее лидер Йонас Гар Стёре, ставший премьер-министром, инициировал повышение нескольких налогов на богатых, в том числе налога на крупные состояния и налога на дивиденды. По подсчетам FT, общее состояние богатых норвежцев, уехавших в 202 году в Швейцарию, составляет $1,3 млрд, а налоги, выплаченные ими в Норвегии, составили $24 млн.

Яна Рождественская