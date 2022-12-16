Инвестору предоставят землю без торгов для строительства придорожного комплекса

ООО «Байтуган» предоставят в аренду без торгов земельный участок вдоль трассы М-5 площадью 2 га (рядом с поселком Надеждино Иглинского района) для строительства многофункционального придорожного комплекса. Соответствующее распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», компания «Байтуган» намерена построить придорожный комплекс к 2025 году. Стоимость реализации инвестпроекта оценивается в 58 млн руб. Он включен в перечень приоритетных. Комплекс будет включать в себя точки общепита, магазины, гостиницу, станцию технического осмотра, платную парковку, душевые и прачечные.

ООО «Байтуган», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Иглинском районе Башкирии в декабре 2021 года с уставным капиталом 50 тыс. руб. Владелец — Ринат Валитов.

Майя Иванова

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