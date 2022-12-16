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Три туристических проекта Югры получат 7,5 млн рублей грантов на развитие

Фонд развития Югры предоставит 7,5 млн руб. грантовых средств на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование услуг гриль-парку «FINLAND» (Ханты-Мансийск), туристическому комплексу «Эссландия» (Югорск) и «ЭтноПарку СиЛава» (Урай). Всего заявки на получение гранта подали 13 проектов.

Грант в размере 3 млн руб. получит гриль-парка «FINLAND». Инициатор проекта ИП Карасев А.В. планирует закупить 11 ед. спецтехники, инвентарь (зимние сани-банан, тюбинги) и оказывать новые услуги туристам и посетителям парка, которые смогут покататься и обучиться вождению на взрослых и детских снегоходах. Кроме того, здесь будут оборудованы санитарно-гигиенические зоны, установлены знаки туристской навигации. С появлением новых услуг предприниматель рассчитывает увеличить поток посетителей до 580 человек в месяц (+20%).

Поддержку в 2,5 млн руб. Фонд развития предоставит на развитие туристического комплекса «Гриль-парк «Эссландия», который реализует ИП Фролова М.П. Средства будут направлены на приобретение и установку веревочного парка, обустройство плавучего причала и приобретение лодок-каяков. Это позволит организовать новые пеше-водные маршруты по реке Эсс, круглогодичные культурные программы. Инициатор рассчитывает, что дополнительные объекты инфраструктуры активного туризма и отдыха на территории парка позволят увеличить число посетителей до 10 тыс. человек в год.

ИП Махневой И.Д. получит 2 млн руб. на расширение спектра услуг, появление новых активностей в «ЭтноПарке СиЛава». Для зимних забав посетителей планируется приобрести пять подростковых мотоснегокатов, один снегоход. Техника будет использоваться для катания на санях, проката, а также для использования при организации традиционной зимней рыбалки. Для летнего активного отдыха планируется приобретение лодки с мотором, для круглогодичного использования – квадроцикла «Багги» для взрослого-инструктора и 2 квадроциклов для подростков.

На собственные средства предприниматель планирует установить утепленный зимний чум с печью для разнообразия этнографического туристского продукта на территории «Вогульского подворья», а также для его использования при проведении национальных и городских праздников. К слову, площадка «ЭтноПарка СиЛава» является местом проведения многих культурно-массовых мероприятий и предлагает посетителям активности, связанные с традиционными ремеслами и промыслами коренных народов Севера. Этнографический туризм входит в число наиболее востребованных в автономном округе.

Фонд развития Югры предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.

В 2022 году Фонд запустил четыре новые программы финансирования субъектов промышленности – на пополнение оборотных средств, создание производств участникам нацпроекта «Производительность труда», гранты на компенсацию части затрат на проценты по кредитам, а также гранты на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование туристских услуг.

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