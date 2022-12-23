«Чтобы все обязательства были выполнены, иначе будем… ну вы поняли»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в середине декабря провел прямую линию с жителями региона. К традиционным вопросам о дорогах, школах, газификации, здравоохранении и других в этом году ожидаемо добавились вопросы о мобилизации, участии региона в поддержке Донбасса и на другие темы, связанные со специальной военной операцией. Рассказал губернатор и о своих карьерных планах на будущее. В общей сложности от южноуральцев поступило более 6 тыс. вопросов. На некоторые из них глава региона ответил в прямом эфире и пообещал, что все остальные также не останутся без ответов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего на прямую линию Алексея Текслера поступило более 6 тыс. вопросов

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл. Всего на прямую линию Алексея Текслера поступило более 6 тыс. вопросов

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

О мобилизации:

Мобилизация в нашем регионе прошла организованно, мы даже перевыполнили задание благодаря тому, что у нас около 25% мобилизованных — добровольцы, и я, конечно, благодарен каждому из них. Сегодня основная задача, которая стоит перед нами,— победить в той войне, которая сегодня развязана коллективным Западом.

О возвращении домой многодетных мобилизованных:

Еще до принятого Министерством обороны решения (о том, что отцы троих детей не подлежат призыву.— “G. Итоги года”) я просил нашего комиссара областного не призывать жителей с тремя несовершеннолетними детьми. В этой части было многое сделано, но, тем не менее, есть случаи, где все-таки мобилизованный с тремя детьми был призван. В итоге на областной комиссии мы все эти списки вместе с уполномоченным по правам человека составили, они в министерстве обороны, и мы возвращаем всех призванных. Этот процесс практически завершен.

О материальной помощи мобилизованным и их семьям:

Мы, по-моему, одними из первых в стране приняли областной закон по оказанию помощи семьям мобилизованных. Хотел бы поблагодарить наших региональных депутатов, очень быстро мы отработали эти вопросы. Оказали практическую финансовую помощь каждой семье — 50 тыс. руб. на семью, плюс 20 тыс. руб. на каждого ребенка в семье. Деньги в настоящий момент практически выплачены. Отдельная мера поддержки семьям с детьми: речь об оплате дошкольного образования, бесплатном питании в школе, в училищах, в техникумах, плюс поддержка от муниципалитетов по линии оплаты общественного транспорта, ряд других льгот. И, конечно, пожилым родителям, где есть необходимость, мы оказываем всю необходимую помощь, наши социальные центры делают это бесплатно в полном объеме.

Об организации оздоровления детей из Донбасса:

Мы в этом году оказали большую помощь по оздоровлению детей наших подшефных территорий. Порядка тысячи человек мы оздоровили. Чуть больше половины — это был Крым, Краснодарский край, порядка 400 с лишним ребят приезжали к нам в регион, в Челябинскую область. И, конечно, эту работу продолжим в следующем году.

О восстановлении объектов на подшефных территориях Донбасса:

За нами закреплены две территории в Донбассе, мы сами инициировали этот вопрос,— это Ясиноватая и Волноваха. Объектов, которые мы помогаем восстанавливать, порядка 45. Плюс в Ясиноватой большая программа с заменой окон, у них серьезные проблемы после обстрелов. Помогаем с прохождением осенне-зимнего периода. Безусловно, мы продолжим программу, договорились о количестве объектов и задач, которые у нас на следующий год в планах. Помогать обязательно продолжим, это наша святая обязанность.

О проблемах с электроснабжением и газификацией в поселках Сосновского района:

Вокруг Кременкуля проблемы с электроснабжением есть, и не только с ним, но и с газификацией, я эту ситуацию знаю. Проблема возникла после того, как земли начали активно выделять под строительство частных домов. Энергетическая инфраструктура не успевала. Жители подключались по льготному техприсоединению — до 15 кВт, и если бы все было нормально с газом, то этого электроснабжения бы хватало. Но учитывая, что были сбои… Есть такая подстанция «Митрофановская», которая требует расширения. К сожалению, проблему долго не могли решить, но сейчас мы это сделали, заключив с «Газпромом» соглашение по развитию газоснабжения и газификации. Сложности с этим были, не хочу на этом останавливаться. Но сегодня для крупных потребителей проблема тоже решена. Что касается частных домохозяйств, по газу тоже все вопросы мы с «Газпромом» уладили в этом году. Договорились о том, что никаких проблем для подключения домохозяйств не будет. Объемы на самом деле небольшие, и эти все проблемы в настоящий момент должны быть решены. Что касается электроснабжения, там необходима замена подстанции, усиление сетевого хозяйства. И где-то месяц назад мы с «Россетями» договорились, что проведем ряд мероприятий дополнительных как раз по этим проблемам. Считаю, что системно, на своем уровне, мы всех договоренностей достигли. Сейчас отработка на уровне министерства строительства и инфраструктуры и Сосновского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Текслер отметил, что инфраструктура в Челябинске «не успевала» за активно строящимся новым жильем

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл. Алексей Текслер отметил, что инфраструктура в Челябинске «не успевала» за активно строящимся новым жильем

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

О строительстве больницы в Нязепетровске на смену нынешнему ветхому зданию:

Я хорошо помню эту больницу. Действительно, смотреть равнодушно просто невозможно, поэтому решение (о строительстве нового здания.— “G. Итоги года”) было принято. В декабре, насколько я знаю, завершатся проектные работы. Были, в том числе, нарекания к проектанту, определенные переделки, что немного сдвинуло срок, но объект полностью обеспечен финансированием, причем достаточно приличным — более 1 млрд руб. Соответственно, когда проектно-сметная документация будет готова, в следующем году мы уже начнем стройку. Будем торопиться, чтобы не позже начала 2024 года объект сдать. Потому что в таких условиях лечиться невозможно. Я еще раз обращаю внимание минздрава и минстроя на этот проект, больше обращать внимание не буду, чтобы все обязательства, которые вы мне давали, были выполнены, иначе будем… ну вы поняли.

О модернизации фельдшерско-акушерских пунктов в регионе:

Есть такие моменты, когда удивляешься, как такое может происходить. У нас порядка 650 ФАПов в регионе, и где-то половина из них, согласно анализу 2019 года, требовали ремонта или просто сноса под строительство нового объекта. Когда я задал вопрос, сколько сделали, например, в 2018 году, мне ответили: «Пять». То есть 60 лет нам надо при таких темпах всем этим заниматься, конечно, это никуда не годится. Поэтому еще в 2019 году мы приняли программу «100 ФАПов», которую сейчас реализуем. Сделали по этой программе чуть больше 80. Плюс программа первичного звена нам тоже позволила увеличить количество объектов. Сегодня порядка 130 только новых ФАПов мы планируем построить и около 170 ФАПов отремонтировать, значительная часть этой работы уже сделана. В 2024 году мы эту программу закроем. Все те 300 ФАПов, которые признаны проблемными, мы либо отремонтируем, либо построим заново. Сложнее с кадрами для них — это самый больной вопрос по всей стране.

О строительстве школ в новых микрорайонах вблизи Челябинска:

Школа в «Привилегии» в высокой степени готовности, напоминаю министерству образования и району, что после новогодних каникул школа должна заработать. Мне присылали некоторое время назад фотографии: фактически объект готов. Надо провести лицензирование, чтобы дети пошли в школу. В «Вишневой горке» я тоже был. У нас был разговор серьезный с подрядчиком, за этот проект отвечает «Строймеханизация», и была договоренность, что с 1 сентября объект будет работать. Это значит, что его строительство должно быть завершено как минимум за месяц. Я еще раз обращаю внимание подрядчика, министерства строительства. Коллеги, вы обещали мне и жителям — 1 сентября объект должен заработать. Там нет вопросов с финансированием, все деньги предусмотрены, надо развернуть необходимый фронт работ. В целом в поселке Западный нет социальной инфраструктуры. Мы только сейчас эту ситуацию меняем, а люди там уже годами живут. Но мы решим.

О развитии инфраструктуры Чурилово:

Чурилово, как и Западный, бурно развивается, инфраструктуры не хватает. Тоже приходится вместе с руководством города постоянно уделять внимание этому вопросу. Школы переполнены. Есть решение о строительстве новой школы, город закончил выбор земельного участка. Что касается дорог, улица Линейная — продолжение проспекта Ленина — узкая. Есть мои поручения о начале проектирования расширения по Линейной. Там все непросто: очень много коммуникаций, ТЭЦ. Но тем не менее проект разрабатывается.

О реализации проекта метротрамвая в Челябинске:

Это важная эпохальная история. Когда я сказал папе, что еду в Челябинск работать губернатором, у него реакция была: «А метро достроите?». И когда я приехал сюда, один из первых вопросов на пресс-конференции был именно такой. Надо было найти новые решения, старый проект 80-х годов уже не соответствовал реалиям. Огромные деньги уходят на текущее содержание. Некоторые говорят: «Зачем столько денег на этот проект?». Во-первых, это целевые деньги, во-вторых, они, кроме транспортной задачи, решают вопросы безопасности. В центре города у нас есть такие объекты, и засыпать их — безумие, но и просто оставлять нельзя. Мы нашли выход, спасибо правительству, президенту, предложили новый проект метротрамвая. Сейчас с Усть-Катавским вагоностроительным заводом в этом направлении работаем. Этот проект я держу на особом контроле, и он, конечно, новый облик Челябинску создаст.

О знаковых объектах в Челябинской области:

Я уже больше трех лет работаю в регионе, есть проекты, которые для меня лично являются знаковыми, и я уверен, что для всех жителей региона тоже. Конечно, есть крупные объекты, такие как метро, кампус, фактически новый университет, который мы начинаем строить в Челябинске. Все, что касается образования,— это вообще фундаментально для развития города, многие после школы,— а у нас отличные школьники, медалисты,— разъезжаются, без новой инфраструктуры мы просто не задерживаем ребят в регионе.

Я бы к таким объектам отнес челябинский храм (кафедральный собор.— “G. Итоги года”). Это тоже был долгострой, но за последние годы мы значительно продвинулись. Красавец-храм, это исключительно внебюджетные деньги, мы, надеюсь, к Пасхе запустим нижний храм и в течение года завершим работы по внутреннему убранству. С этим проектом ездил к Святейшему патриарху, под его личным контролем эта работа проводится. Это такой объект возрождения для региона. Вы знаете судьбу кафедрального собора, он был разрушен в советское время, на его месте сейчас стоит театр оперы и балета. Мы строим новый, и сегодня это самый крупный храм, который строится в стране.

Из объектов я бы выделил еще инфекционную больницу. В рекордные сроки, за 74 дня, мы этот объект возвели и очень вовремя. Как раз была вторая волна пандемии, и очень много жизней эта новая инфекционная больница спасла. Общественный транспорт: мы за три года многое сделали, за следующие полтора года в целом эту проблему закроем. Плюс «Ласточки» до Магнитогорска и обратно, сейчас запустили современный комфортабельный поезд до Екатеринбурга, строим аэродромный комплекс в Магнитогорске. Федеральная дорога М-5: в 2019 году я лично к президенту обратился с просьбой завершить работу по расширению трассы до Екатеринбурга, мы в этом году работу закончили. Большое строительство у нас ведется по дороге от Челябинска до границы с Башкирией.

Сейчас строятся крупные спортивные объекты: «РМК-Арена», «Арена Челябинск». Это частный бизнес. Мы бы не потянули, я вам честно скажу, такие объекты. Сотни объектов благоустройства по всему региону. Есть, конечно, знаковые, как набережные в Челябинске, Магнитогорске, парк «Притяжение».

О программе догазификации:

Мы в несколько раз увеличили объем средств, которые выделяем по программе газификации. В этом году подключим к газу 16 негазифицированных населенных пунктов, и большую часть уже подключили. Это более 400 км газопроводов, а если брать все источники финансирования, (потому что там есть отдельные программы, которые мы договорились сделать по специнвестнадбавке с «Газпромом»), 520 км. Это без учета социальной догазификации, по которой газифицируются населенные пункты уже с газом. И техническую возможность подключения мы уже обеспечили для 11,5 тыс. домовладений, и порядка 6 тыс. домовладений уже подключилось.

О расселении ветхоаварийного жилья:

Тема острая, мы в апреле (кстати, почти на два года раньше) завершим совместную с федеральным минстроем программу расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года. Порядка 13 тыс. жителей мы переселим. Но понятно, что жилье, которое признано аварийным позже,— это то, чем надо заниматься сейчас, будем продолжать на постоянной основе.

Об экологии:

Я этот вопрос держу на особом контроле, мы видим в статистике снижение выбросов. Этот год хорошо подпортили пожары, вокруг Челябинска их практически не было, но с севера много «прилетало», и это чувствовалось. Росгидромет на это внимание обращал. Но в целом, если говорить о тех выбросах, которые делают наши предприятия, то их объем ежегодно сокращается. Магнитка сейчас завершает несколько крупных проектов, там тоже каждый год улучшается ситуация, эта работа будет продолжена. Несмотря на непростую для многих ситуацию, у нас есть понимание и договоренность с каждым предприятием, что это приоритет и большой вопрос от общества. В 2024 году мы закончим все мероприятия, и это даст эффект.

О переработке мусора:

Первое желание, которое у меня было, я помню: давайте везде поставим контейнеры (для раздельного сбора ТКО.— “G. Итоги года”). Но понятно, что этого недостаточно: когда у тебя нет соответствующих заводов, куда это можно отвезти, то у тебя все перемешается на следующей же стадии. Поэтому мы работаем в этом направлении системно, у нас есть сегодня несколько предприятий, которые могут перерабатывать. Мы продолжаем, с федеральной поддержкой будем в Миассе строить экотехнопарк — экологически чистое современное предприятие, где будет перерабатываться в основном пластик. Напомню, в соответствии с указом президента до 2030 года мы должны сортировать 100% мусора. Мы сейчас ставим себе задачу — обеспечить стопроцентную сортировку к 2026 году и, соответственно, примерно в этот же срок иметь возможность в рамках новых современных производств повторно перерабатывать. Так называемая экономика замкнутого цикла — это правильная история, и мы, кстати, в УрФО единственные, кто получил федеральную поддержку, и у нас это направление будет реализовано, тоже лично этим вопросом занимаюсь. Объекты сортировки у нас сегодня существуют, их четыре в регионе, мы последовательно будем увеличивать их количество для того, чтобы как раз сортировать 100% мусора. Такие объекты будут построены и в Челябинске, и в ряде других муниципалитетов.

О планах на второй губернаторский срок:

Я планирую на второй срок идти, до 2029 года. Куча планов, большое количество проектов, которые уходят за рамки 2024 года, вплоть до 2029-го. Вопросов очень много, конечно, будем стараться сделать все пораньше, но я строю свои планы работы на длительную перспективу, и если жители меня поддержат — надо же еще избраться на второй срок — я продолжу ту работу, которую делаю.

Записал Артур Якушко