Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уставный капитал АО «Башкиравтодор» будет увеличен

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился увеличить уставный капитал АО «Башкиравтодор» путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых среди его акционеров. Доля Башкирии должна быть сохранена в размере не менее 50% голосов плюс одна голосующая акция. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Башкиравтодор» входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. После завершения процедуры увеличения уставного капитала компании правительству Башкирии поручено внести изменения в приложение к указу об утверждении перечня в части изменения размера стратегического пакета акций.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». Размер уставного капитала составляет 3,8 млрд руб. Стоимость чистых активов оценивается в 3,9 млрд руб. В 2021 году при выручке 9,8 млрд руб. убыток компании составил 1,4 млрд руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...