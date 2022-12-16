Уставный капитал АО «Башкиравтодор» будет увеличен

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился увеличить уставный капитал АО «Башкиравтодор» путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых среди его акционеров. Доля Башкирии должна быть сохранена в размере не менее 50% голосов плюс одна голосующая акция. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Башкиравтодор» входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. После завершения процедуры увеличения уставного капитала компании правительству Башкирии поручено внести изменения в приложение к указу об утверждении перечня в части изменения размера стратегического пакета акций.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». Размер уставного капитала составляет 3,8 млрд руб. Стоимость чистых активов оценивается в 3,9 млрд руб. В 2021 году при выручке 9,8 млрд руб. убыток компании составил 1,4 млрд руб.

Влада Шипилова

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